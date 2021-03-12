فنون ومشاهير

أفعال جورج كلوني الفظيعة وضعته في ورطة مع زوجته!

Lebanon 24
12-03-2021 | 12:00
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كشف النجم جورج كلوني إن زوجته المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين تشاهد حلقاته من مسلسل "ER"، وذلك خلال مقابلة على بودكاست "SmartLess".

كلوني تزوج أمل في عام 2014 وفي عام 2017 رُزقا بتوأم إيلا والكسندر. ولفت جورج الى أن عمر التوأم الآن ثلاث سنوات وهو سن ممتع جداً حيث يتم تدمير كل شيء بثانية.

كما أشار كلوني مازحاً  الى أن دوره في مسلسل "ER" يضعه في ورطة مع زوجته، خاصة ان الأخيرة تشاهد العمل وهذا يسبب له الكثير من المتاعب لانه نسي كل الأشياء الفظيعة التي كانت شخصيته تفعلها مع النساء.

وبعدما كان يُعتبر أشهر عازب في هوليوود، تحدث جورج كلوني حول ارتباطه بأمل، ولفت الى أنه قابل هذه المرأة الرائعة التي خطفت أنفاسه لأنها كانت مرحة ورائعة وجميلة ولطيفة فوقع بحبها. ثم خطبا بضعة أشهر وتزوجا في السنة الأولى التي التقيا بها وهذا الأمر فاجأه أكثر من أي شخص آخر في العالم.
المصدر: بصراحة
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