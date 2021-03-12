بعد زفافه الرومنسي.. نيكولا معوض يشكر زوجة "مهند" لهذا السبب (فيديو)

لمناسبة إعلان زواجه مؤخراً تلقى الممثل نيكولا معوض هدية من باشاك ديزر وهي زوجة النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ.

وأشار إلى هذا الأمر من خلال فيديو نشره عبر خاصية "ستوريز" على حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام" وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل حيث ظهر برفقة عروسه. وتوجه إلى باشاك بكلمات شكر باللغة التركية.

يشار إلى أن معوض فاجأ متابعيه بإعلان زفافه بطريقة غير مسبوقة وفي أجواء رومنسية. وظهر في مقطع مصور نشره على الحساب نفسه وهو يقبّل عروسه ويحتضنها ثم يتوجّه إليها معبراً عن شعوره الكبير بالرضى لوجودها إلى جانبه إذ قال: "وجودك بحياتي دليل أديه الله بيحبني تيبعتلي حدا متلك. كتير أوقات بحس حالي ما بستاهلك".

بدورها، ردّت عليه: "نيكولاس حين أنظر إليك أرى حياتي بأكملها أمامي وأشعر بفيض بركة الله على حياتي. وأعدك بأنني سأحمل قلبك معي أينما ذهبت لأن حياة واحدة معك ليست كافية. وأرفق الفنان الفيديو الذي شاهده أكثر من 180 ألف متابع بالتعليق: " إتجوّزنا... للمرّة الأولى والأخيرة ".