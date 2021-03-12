فنون ومشاهير

خبير تجميل لبناني يرتدي كعباً عالياً ويُثير الجدل! (فيديو)

Lebanon 24
12-03-2021 | 10:00
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أثار خبير التجميل سامر خزامي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو يظهر فيه وهو يرتدي حذاءً نسائياً.

 

A post shared by Samer Khouzami (@samerkhouzami)


 

ولاقى المنشور عدداً كبيراً من التعليقات بين مؤيّد ومعارض.

 

وكان خزامي نشر سابقا صورة وهو يرتدي الكعب العالي وعلق عليها بالإشارة إلى انه لم يعد يقلق من التعليقات لانه بات يتقبّل حقيقته من دون أي رغبة في إرضاء الاخرين.

 
 
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