فنون ومشاهير

وليد توفيق يستعد لعمل فني مع ياسر العظمة وعابد فهد

Lebanon 24
12-03-2021 | 23:00
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كشف الفنان وليد توفيق رفضه أكثر من ١٥ فيلماً سينمائياً في الفترة الأخيرة لأنها لم تُكتب له خصيصاً، مشيراً إلى أنه ليس ممثلاً بل يقدّم الأفلام ليدعم موهبته الغنائية.

وقال توفيق إنه جاهز للعودة إلى السينما لأنه يحب الفن، لكنه لن يخطو هذه الخطوة إذا لم تأتيه الفرصة المناسبة التي تضيف إلى فنه. 

في سياق آخر، أعلن وليد توفيق أنه تحدث مع الفنان القدير ياسر العظمة والفنان عابد فهد لتقديم عمل يجمعهما سيكون مؤلفاً من ١٠ حلقات، وأنهم بانتظار المنتج صادق الصباح لينفّذ هذا العمل. 

وأكد توفيق خلال لقاء صحافي أنّ عابد فهد يذكّره بالشام والأيام الحلوة، لافتاً إلى أن علاقة قديمة تربطهما. 
المصدر: نواعم
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