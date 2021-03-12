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فنون ومشاهير
اصابة خطيرة وجروج بالغة في الظهر.. هذا ما حصل مع محمد رمضان (فيديو)
Lebanon 24
12-03-2021
|
17:40
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تعرض الفنان المصري، محمد رمضان، الجمعة، لإصابة في ظهره وصفها بالـ"الشديدة".
ونشر رمضان عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهرت فيه عدة جروح في ظهره، بينما حاول أحد الأطباء علاجها.
وأرفق رمضان الفيديو بتعليق قال فيه: "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير إنهاردة ولكن الحمد لله الأهم ان الشغل يوصلكم حقيقي و كله في حبكم يهون. ثقة في الله نجاح دائماً أبداً رمضان يجمعنا".
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