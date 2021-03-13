بمناسبة عيد ميلاده.. مغن شهير يتبرع بـ88 ألف دولار لأطفال مرضى بالسرطان

تبرع “شوغا”، عضو فرقة “بي تي إس – BTS“، بـ100 مليون وون لدعم علاج الأطفال المرضى بالسرطان في مستشفى بمسقط رأسه “دايغو”، وذلك بمناسبة عيد ميلاده، وفق ما ذكرت وكالة “يونهاب” الكوريّة الجنوبية.وأشار مستشفى “دونغسان” التابع لجامعة “كيميونغ” في مدينة “دايغو” الواقعة في جنوب شرق كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن “شوغا، مغني فرقة BTS، تبرع يوم 9 مارس/آذار بمبلغ 100 مليون وون (88,012 دولاراً أمريكياً) إلى مستشفى دونغسان لدعم علاج الأطفال المرضى بالسرطان”.وفي السياق، قال مدير المستشفى “جو تشي-هيوم”: “يعتبر تبرع شوغا أمراً مؤثراً وأشعر بالامتنان الشديد له”، وأردف: “إنني فخور بأعضاء بي تي إس الذين يساهمون في رفع سمعة البلاد من خلال الأداء الجيد”.