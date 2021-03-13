فنون ومشاهير

بمناسبة عيد ميلاده.. مغن شهير يتبرع بـ88 ألف دولار لأطفال مرضى بالسرطان

Lebanon 24
13-03-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-802489-637511915544339045.jpg
Doc-P-802489-637511915544339045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبرع “شوغا”، عضو فرقة “بي تي إس – BTS“، بـ100 مليون وون لدعم علاج الأطفال المرضى بالسرطان في مستشفى بمسقط رأسه “دايغو”، وذلك بمناسبة عيد ميلاده، وفق ما ذكرت وكالة “يونهاب” الكوريّة الجنوبية.

وأشار مستشفى “دونغسان” التابع لجامعة “كيميونغ” في مدينة “دايغو” الواقعة في جنوب شرق كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن “شوغا، مغني فرقة BTS، تبرع يوم 9 مارس/آذار بمبلغ 100 مليون وون (88,012 دولاراً أمريكياً) إلى مستشفى دونغسان لدعم علاج الأطفال المرضى بالسرطان”.

وفي السياق، قال مدير المستشفى “جو تشي-هيوم”: “يعتبر تبرع شوغا أمراً مؤثراً وأشعر بالامتنان الشديد له”، وأردف: “إنني فخور بأعضاء بي تي إس الذين يساهمون في رفع سمعة البلاد من خلال الأداء الجيد”.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2021-03-13
23:00 | 2021-03-12
21:00 | 2021-03-12
18:00 | 2021-03-12
17:40 | 2021-03-12
15:45 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website