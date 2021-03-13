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فنون ومشاهير
"رمز من رموز الإعلام العربي".. وفاة إعلامية شهيرة بسبب كورونا (صورة)
Lebanon 24
13-03-2021
|
12:00
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توفيت مساء أمس الجمعة الإعلامية المصرية الكبيرة ملك إسماعيل، متأثرة بتداعيات إصابتها بفيروس كورونا.
ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر الراحلة وأكد أن "مصر فقدت إعلامية كبيرة ورمزا من رموز الإعلام المصري والعربي".
وتعد الإعلامية ملك إسماعيل واحدة من الجيل الأول في التلفزيون المصري، وتركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامي، وذلك على مدار أكثر من 30 عاما، عملت خلالها مذيعة ربط وبرامج.
وتقلدت الراحلة عدة مناصب منها رئيس القناة المصرية الأولى، ومستشار ونائب رئيس التلفزيون، كما يحسب لها أنها كانت من أوائل المذيعات اللواتي نزلن بكاميرات التلفزيون إلى الشارع، لرصد القضايا الاجتماعية.
المصدر:
روسيا اليوم
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