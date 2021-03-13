فنون ومشاهير

أنس فخري بأعنف هجوم على نجوم الطرب الحلبي: انا الوحيد خليفة صباح فخري.. وهذا الفنان "خائن وغدار"

Lebanon 24
13-03-2021 | 23:00
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في حلقة مثيرة للجدل، استقبلت الاعلامية رابعة الزيات الفنان السوري أنس صباح فخري في "شو القصة"، حيث أطلق ضيفها تصريحات جريئة ونارية.
بدايةً، اكدّ أنس أن اسم والده يحمّله السؤولية من خلال خوضه لتجارب جدّية في عالم الفن من جهة، ووضعه تحت المجهر من جهة ثانية. وقال عن والده الفنان القدير صباح فخري أنه "شخص لطيف لكنه يفرض هيبته أينما تواجد". وأوضح: "لو كان في الحقيقة يريد أن يستغلّ اسم والده لكن فعل ذلك باتصال واحد"، كما أن "والده لا يعتمد أسلوب الواسطة ليشهر ابنه ".
وشنّ أنس هجوم عنيف على مطربي القدود الحلبية،  فقال: " شادي جميل لا يعرف موسيقى وينشّز. حمام خيري استاذ كبير ولكن حجم صوته محدود ولا يملك امكانية صوتي. أما سمير جركس  فهو يرتدي  ثوب أكبر منه وماذا يعرف من الموسيقى؟".  كما تابع عنه: " فليتأدب حين يتكلم مع أساتذة مثلي وابي لا يعترف به بأنه شيخ كار".
وأكّد أنس: "انا فقط خليفة صباح فخري"، لافتاً الى انه من صنع الفنان محمد خيري فنياً وكان يحاول استثماره، ووصف الأخير بـ"الغدار والخائن"، وانه لن يسامحه طوال حياته.
كما اكد محبّته لسلطان الطرب جورج وسوف ، مؤكداً أنه  "يتحدى نفسه بكل فناني العرب  وأنه أهم من فنانين كثر".  كما قال: "اللي الو معي شي يعمل رجال ويوقف قدامي، ولا احد يجرؤ على مواجهتي".
 وردًّا على حرمان أشقائه من رؤية والده،  أكدّ "انهم أشقائه من والده فقط و أنهم لا يكنون الخير لوالدهم، وهو كان وسيطاً لهم كي يقبل الأخير برؤيتهم".  
من جهة ثانية، أشاد أنس فخري  بكل من الفنان نور مهنا وصفوان عابد وحسام جنيد ووفيق حبيب، كما وصف الفنانة أصالة نصري بانها "رائعة"، مؤكدا انه لا يجرؤ انتقادها. ومن بين النجوم الشباب  لفت الى أنّ "ناصيف زيتون هو قصة نجاح".

وعن حياته الشخصية  قال أنّه تزوج مرتين وانفصل، وفي المرتين دام زواجه شهرين فقط.

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