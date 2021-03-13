فنون ومشاهير

فنان لبناني شهير ينشر صورته مع والده وشارل مالك ويتحسر!

Lebanon 24
13-03-2021 | 15:00
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نشر الفنان اللبناني يوسف الخال عبر حسابه على "تويتر"، صورة ظهر فيها متوسطاً والده الشاعر الراحل يوسف الخال والسياسي والمفكر الراحل السفير شارل مالك.

وأرفق الخال الصورة بتعليق تحسر فيه على الوقت وتمنى لو كان أكبر في العمر قليلاً ليتذكر جملة من حديثهما قائلاً:
"في منزلنا في غزير.. أنا بين كبيرين والدي يوسف الخال و شارل مالك.. و لك يا ريت بس يا ريت.. كنت أكبر شوي.. يا ريت بذكر و لو جملة من أحاديثهم.. بس اللي أكيد منه إنو عقلي الباطني لا بد ما يكون خَزَّن شي".
 
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