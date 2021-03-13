فنان لبناني شهير ينشر صورته مع والده وشارل مالك ويتحسر!

في منزلنا في غزير.. أنا بين كبيرين والدي يوسف الخال و شارل مالك.. و لك يا ريت بس يا ريت.. كنت أكبر شوي.. يا ريت بذكر و لو جملة من أحاديثهم.. بس اللي أكيد منه إنو عقلي الباطني لا بد ما يكون خَزَّن شي. #y_y_k pic.twitter.com/0w6hNhJI6s
— Youssef Al Khal (@youssefalkhal) March 12, 2021
في منزلنا في غزير.. أنا بين كبيرين والدي يوسف الخال و شارل مالك.. و لك يا ريت بس يا ريت.. كنت أكبر شوي.. يا ريت بذكر و لو جملة من أحاديثهم.. بس اللي أكيد منه إنو عقلي الباطني لا بد ما يكون خَزَّن شي. #y_y_k pic.twitter.com/0w6hNhJI6s