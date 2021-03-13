فنون ومشاهير

"تآكل" رئة اعلامي شهير بسبب كورونا؟.. قريبه يحسم الجدل

Lebanon 24
13-03-2021 | 17:10
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تداولت تقارير خلال الساعات الماضية أنباء مخيفة بشأن تدهور الحالة الصحية للإعلامي المصري، وائل الإبراشي، وتآكل رئته بسبب فيروس "كورونا" المستجد، الذي مازال يعالج منه منذ ما يقرب الشهرين.
 


وخرج ابن شقيقة الإبراشي، عبد اللطيف محمد، لينفي هذه الأخبار لموقع "إي تي بالعربي"، وأكد أنه بصحة جيدة وتواصل معه مساء  الجمعة.

وتابع قريب وائل الإبراشي أن الأخير يتواجد في المستشفى بناء على نصيحة الأطباء لحين الاطمئنان على حالته الصحية.
 
وكشف أن الإبراشي سيعود إلى منزله ولتقديم برنامجه "التاسعة" على القناة الأولى المصرية بعد عدة أسابيع.

وكان وائل الإبراشي، أعلن إصابته بفيروس كورونا في شهر كانون الثاني الماضي، وظهرت الأعراض عليه خلال تقديمه لبرنامج "التاسعة" وأبرزها السعال على الهواء.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لشؤون الصحة والوقاية خلال مداخلة بالقناة الأولى المصرية في شهر  شباط الماضي أن وائل الإبراشي حالته الصحية تحسنت كثيرا جدا، لكنه لا يزال يعاني من بعض المشكلات البسيطة من مضاعفات المرض.

المصدر: سبوتنيك
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