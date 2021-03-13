التعليق الأول لمحمد رمضان بعد إصابته أثناء تصوير "موسى"

طمأن الفنان محمد رمضان جمهوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي على حالته الصحية، إثر تعرضه لحروق بالغة في ظهره أثناء تصوير مسلسل "موسى".وقال في خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي في "انستغرام": "وصلتني رسائلكم الحلوة وأنتم مصدر قوتي وطاقتي بعد ربنا، أنا الحمد لله بخير والله يسلمكم جميعا، الدكتور نظّف الجرح من الأتربة، والتصوير لم يتوقف، وإن شاء الله نعمل حاجة تليق بكم وتعجبكم وثقة في الله النجاح".يذكر أن محمد رمضان يشارك في رمضان 2021 بمسلسل "موسى"، ويقوم بالبطولة إلى جواره كل من الفنانين، سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة "سينرجي".وكانت الفنانة سمية الخشاب قد عادت إلى كواليس التصوير بعد فترة ابتعاد امت لأكثر من شهر بسبب تواجدها في دبي لتصوير إعلان لإحدى الشركات هناك.