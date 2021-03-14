فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية تهاجم زميلة لها وتنعتها بـ"بقرة الدراما".. وتعلن انسحابها من هذا المسلسل

Lebanon 24
14-03-2021 | 09:00
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هاجمت الممثلة سهى قيقانو زميلة لها بشكل عنيف من دون تسميتها، وسط تكهنات المتابعين حول هويتها.

A post shared by soha kikano actress (@sohakikanoactress)

 

 
 

وكتبت قيقانو عبر حسابها على "تويتر": "صرلنا زمان ما سألنا عن بقرة الدراما اللبنانية أم 14 آذار المنقرض ؟ .. بعدا عم تدك بالقصبة وتركب طرابيش .. اتساءل شو عاملي بمصرياتا بالبنوك ؟".

 

وأضافت: "طعمرك شو أم أم 44 الرب يمهل ولا يهمل نورية وستظلين اندبورية عم اتخايلك كيف عم تدكي بالفرشة لي عم تنامي عليا تستاهلي يا عصابة".

 

 

في سياق آخر، أعلنت قيقانو انسحابها من الجزء الثالث من مسلسل "الباشا"، قائلةً: "للمرة الاخيرة اوضح انا بدور انتصار مني موجودة في نهائيا لا الان ولا لاحقا". اول قراءة النص انسحبت. عند التعديل على اضرب حتى من شركة الانتاج انسحبت ابدياً. انا بشتغل دراما محترفة مش طلة شاشة شوفوني"بتمنى يكون التوضيح واضح زهقت وشكرا".

 
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