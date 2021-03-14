ممثلة لبنانية تهاجم زميلة لها وتنعتها بـ"بقرة الدراما".. وتعلن انسحابها من هذا المسلسل

هاجمت الممثلة سهى قيقانو زميلة لها بشكل عنيف من دون تسميتها، وسط تكهنات المتابعين حول هويتها.

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وكتبت قيقانو عبر حسابها على "تويتر": "صرلنا زمان ما سألنا عن بقرة الدراما اللبنانية أم 14 آذار المنقرض ؟ .. بعدا عم تدك بالقصبة وتركب طرابيش .. اتساءل شو عاملي بمصرياتا بالبنوك ؟".

وأضافت: "طعمرك شو أم أم 44 الرب يمهل ولا يهمل نورية وستظلين اندبورية عم اتخايلك كيف عم تدكي بالفرشة لي عم تنامي عليا تستاهلي يا عصابة".

🤭صرلنا زمان ما سألنا عن بقرة الدراما اللبنانية ام ١٤ اذار المنقرض؟🤮 بعدا عم تدك بالقصبة وتركب طرابيش🤣 اتساءل شو عاملي بمصرياتا بالبنوك؟ طعمرك شو ام ام ٤٤ 🦠 الرب يمهل ولا يهمل🤗 نورية وستظلين اندبورية 🥷عم اتخايلك كيف عم تدكي بالفرشة لي عم تنامي عليا😆تستاهلي يا عصابة🥴 — Soha Kikano official (@SohaKikano) March 12, 2021

في سياق آخر، أعلنت قيقانو انسحابها من الجزء الثالث من مسلسل "الباشا"، قائلةً: "للمرة الاخيرة اوضح انا بدور ‎انتصار مني موجودة في نهائيا لا الان ولا لاحقا". اول قراءة النص انسحبت. عند التعديل على اضرب حتى من شركة الانتاج انسحبت ابدياً. انا بشتغل دراما محترفة مش طلة شاشة شوفوني"بتمنى يكون التوضيح واضح زهقت وشكرا".