أزمة ميريام فارس الصحية تعود إلى الواجهة.. والجمهور قلق (صورة)

أعادت الفنانة ميريام فارس أزمتها الصحية إلى الواجهة من جديد، وطرحت العديد من التساؤلات حول حالتها الصحية اليوم.

جاء ذلك خلال ردّها على سؤال أحد المتابعين عبر صفحتها الخاصة على تويتر، والذي سألها: "ماذا تريدين أيضاً من الحياة"؟، لتجيب فارس بكلمة واحدة "الصحة".

جوابها هذا فتح الباب للكثير من التساؤلات، حول إن انت كانت تعاني من مرض معيّن، أم أن الأزمة الصحية التي مرّت بها في السابق وتحديداً في أحبالها الصوتية مازالت تعاني منها، أم أنها تتحدث بشكل عام وخاصةً بسبب أزمة فيروس كورونا التي يواجهها العالم منذ أكثر من عام وتحديداً لبنان.