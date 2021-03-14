اليسا تشن هجوماً عنيفاً على المسؤولين: تفه عليكن كلكن

كيف ممكن مسؤولين يعملوا ببلدن هيك، كيف ممكن يدمرو بلدن ويجوعوا شعبن ، شو هل الاجرام ، شو هل الحقارة ، انتوا زبالة كلكن كلكن والناس اللي مألهينكن زبلة اكتر منكن ! بعتذر بس #تفه عليكن كلكن