فنون ومشاهير

اليسا تشن هجوماً عنيفاً على المسؤولين: تفه عليكن كلكن

Lebanon 24
14-03-2021 | 12:00
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شنّت الفنانة إليسا هجوماً شرساً في تغريدة لها عبر تويتر على المسؤولين اللبنانيين ووصفتهم بأقسى العبارات.

 

وتساءلت إليسا في تغريدتها: " كيف ممكن مسؤولين يعملوا ببلدن هيك؟ كيف ممكن يدمروا بلدن ويجوّعوا شعبن؟ شو هالاجرام؟ شو هالحقارة؟".

 

وأضافت: "انتو زبالة، كلكن كلكن والناس اللي مألهينكن زبالة اكتر منكن! بعتذر بس تفه عليكن كلكن".

 

 

وتفاعل معها روّاد الإنترنت بشكلٍ واسعٍ.

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