اليسا تشن هجوماً عنيفاً على المسؤولين: تفه عليكن كلكن

شنّت الفنانة إليسا هجوماً شرساً في تغريدة لها عبر تويتر على المسؤولين اللبنانيين ووصفتهم بأقسى العبارات.
وتساءلت إليسا في تغريدتها: " كيف ممكن مسؤولين يعملوا ببلدن هيك؟ كيف ممكن يدمروا بلدن ويجوّعوا شعبن؟ شو هالاجرام؟ شو هالحقارة؟".
وأضافت: "انتو زبالة، كلكن كلكن والناس اللي مألهينكن زبالة اكتر منكن! بعتذر بس تفه عليكن كلكن".
كيف ممكن مسؤولين يعملوا ببلدن هيك، كيف ممكن يدمرو بلدن ويجوعوا شعبن ، شو هل الاجرام ، شو هل الحقارة ، انتوا زبالة كلكن كلكن والناس اللي مألهينكن زبلة اكتر منكن ! بعتذر بس #تفه عليكن كلكن
— Elissa (@elissakh) March 12, 2021
كيف ممكن مسؤولين يعملوا ببلدن هيك، كيف ممكن يدمرو بلدن ويجوعوا شعبن ، شو هل الاجرام ، شو هل الحقارة ، انتوا زبالة كلكن كلكن والناس اللي مألهينكن زبلة اكتر منكن ! بعتذر بس #تفه عليكن كلكن
وتفاعل معها روّاد الإنترنت بشكلٍ واسعٍ.