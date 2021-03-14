بعد إصابة ابنها بحروق في مواقع حساسة.. ممثلة تهاجم محمد رمضان

هاجمت الممثلة المصرية لبنى ونس مواطنها النجم محمد رمضان بعد إعلانه عن إصابته بحروق في ظهره، كاشفةً إصابة ابنها بحروق في مواقع حساسة.

وكتبت في حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك": "إذا عملنا كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا هَلَكنا، ولاتُلقوا بأيديكم إلى التهلُكه. يعنى إذا فى مشهد يا أستاذ محمد التمساح بياكلك نترحم عليك ويبقى آخر مشهد فى حياتك، فى مهنتنا يا أستاذ محمد رمضان وأنت وأنا وكلنا عارفين إن ما يسمى بالنجم استغفر الله العظيم بيتعاملوا معاه فى اللوكيشن كأنه إله هو المِحور والكل يدور حوله، هل ممكن تتعرض لما حدث لابني فى التصوير معاك، مستحيل طبعا بتعمل أكشن وبتبقى عارف قبلها كل تفاصيله مرة واتنين وعشرة واللى عاجبك بتوافق عليه واللى مش عاجبك بتغيره".

وأضافت: "يعنى القنبلة اللى زرعها عصام الوريث لابني تحت منه ومن غير ما يقوله ولا حتى يلبسوا واقي يقدر يعمل معاك كدة ليه؟!!!!أنت بني آدم وابني مش بني آدم أنت أغلى الناس عند والدتك ويوسف نن عيني ومافيش أغلى من الضنا حط ابنك مكان يوسف هاتقول برضه كله فى حبكم يهون بس أرجع واقولك ابني ربنا هايجبله حقه من اللى اسمه عصام الوريث دة اللى ميعرفش أبجديات عمله اللى بيستبيح حياه الشباب عشان يحقق الطبيعية المزعومة الغلط اللى حضرتك بتتكلم عنها".

وختمت منشورها: "حق بني إن شاءالله هايرجعله مش هاسيبه عشان يبطل سي الوريث دة أنه يستهين بحياه الناس، سؤال بقى لما نموت سيادة النجم هايندفن فين ؟؟؟؟؟ الديان والعدل والحق موجود وأعتمدنا عليك يارب".

بدورها هاجمت شقيقة المصاب محمد رمضان قائلةً: "ايوة شوفت فيديو محمد رمضان ال مصور فيه ضهره محروق علي انغام اغنية كله في حبك يهون، ودة ملوش اي معني غير ان سيادته بيشتغل مع شوية هواة، والسؤال بقي هل لو الحرق بين رجله كان كله في حبنا هيهون برضه ولا كان هينزل بأغنية دايما دموع!!".

وأضافت: "اخويا يوسف ربنا نجاه من الموت امبارح، في تصوير اعلان لعبة اسمها free fire لمحمد رمضان، انفجرت فيه قنبلة فيها بارود، وخبير المفرقعات ال بيشتغل مع رمضان اسمه عصام الوريث المفروض جزء من وظيفته الحفاظ علي حياة الناس البيشتغل معاهم، قاله ديه قنبلة صوت ومطلعتش كدة، ومفكرش حتي يلبسه حاجة تحميه او ينبهه او يعدل مكان وقفته، ومنغير سابق انذار ومنغير اي احتياطات تحافظ علي جسمه وعلي حياته هو و ال حواليه انفجرت القنبلة تحت رجله".