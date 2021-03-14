فنون ومشاهير

كارلا حداد: لهذا السبب غادرت الـmtv و "هني جن جنونن"

Lebanon 24
14-03-2021 | 15:30
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قالت الإعلامية كارلا حداد إن برنامج Female هو نقلة نوعية في حياتها المهنية، وقالت: "تطلبت فكرة البرنامج دراسة لأكثر من ست سنوات، وانتظرت الوقت المناسب لعرضه بعيداً عن زحمة البرامج الأخرى، واجتهد كل فريق العمل لتنفيذه"، مشيرة الى أن "اسم البرنامج كان "حكي رجال" وتغير الى Female ليصبح المضمون جدي أكثر، وبحبكة مختلفة".

وأضافت كارلا في حديث لبرنامج "عالـموجة سوا" عبر إذاعة "صوت لبنان" (100.3 و100.5) إنها "لا يمكنها إختيار أفضل حلقة، فالبرنامج وضع الضيوف في إطار جعلها تكتشف أمور جديدة عن شخصيتهم، وقد استمتعت بحلقة محمد عبد الجراح، جورج قرداحي، جوزف عطية، طوني أبو جودة ووسام حنا كان عفوياً وسريع البديهة".

وعن بعض الانتقادات حول استضافتها للفنان وديع الشيخ قالت كارلا: "وديع كان اسمه في المخافر وكان الموضوع جيد للإضاءة عليه".

وعن موضوع المنافسة بين البرامج على المحطات الأخرى خصوصا أن من يواجهها هو برنامج "صارو مية" على الـmtv، أكدت كارلا أنها لم ولن تخاف من المنافسة ومن الجيد أن يكون هناك منافسة مضيفة: "انظر للأمور المميزة في البرامج الأخرى من أجل تحسين برنامجي حسب متطلبات الجمهور، وأفتخر ان برنامجي هو الرقم الأول فهذا إنجاز لي ولفريق العمل".

ونفت كارلا ان تكون قد عرضت فكرة البرنامج على الـmtv ورفضته واضافت: "يللي انحكى بالاعلام كذب، انا رفضت فكرة عرضتها علي ادارة المحطة عندما وجدتها لا تناسبني، ومن بعد مقابلة لم تكن تليق بي اتخذت قرار المغادرة فجن جنونهم".

وعن استعمال المحطة احدى برامجها لشن هجوم عليها: "في البداية شعرت بالحزن لانني احبهم، ومن ثم فكرت بان ما حصل كان بمثابة دعاية لي".

هذا وأعلنت كارلا أنها تفكر بالهجرة بسبب عدم تأمين الدولة أدنى حقوق المواطنين وقالت "من خلال احدى تغريداتي وصفت المجلس النيابي بمجلس العار". وتابعت تقول: "حصلت على عرض للعمل في المملكة العربية السعودية وتأجل بسبب جائحة كورونا".

وعن حياتها الشخصية اكدت كارلا بانها تبتعد عن المواضيع التي تخص حياتها الشخصية أمام الجمهور وقالت: "زوجي السابق طوني ابو جودة كان وجه معروف فمن الطبيعي ان تتطرق الصحافة لحياتنا، ولكن زوجي الحالي لا علاقة له بالشهرة وانا في الاساس لا احب الكلام بحياتي الشخصية وهذا يريحني".
 
وختمت مؤكّدة أنها ستأخذ لقاح كورونا.
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