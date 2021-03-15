فنون ومشاهير

باسل خياط يواجه دعوى قضائية!

Lebanon 24
15-03-2021 | 09:00
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كان من المفترض أن يشارك الممثل باسل خياط بطولة مسلسل "ظل" من إنتاج Media Revolution 7 للمنتج مفيد الرفاعي، لكن مع منتصف شهر كانون الثاني الماضي، أعلن في بيروت قرار التعبئة العامة الذي يقضي بإقفال معظم البلد ومنع التجوال إلّا للضرورة، وبالتالي دفعت بعض شركات الإنتاج العربية ثمناً لهذا القرار بسبب منع معظم الوزارات الخاصة إعطاء التصاريح أو الأذونات بالتصوير، وهذا ما دفع المنتج مفيد الرفاعي إلى الإعلان عن تأجيل تصوير مسلسل "ظل"، بطولة باسل خياط ويوسف الخال وميشال حوراني، إلى الموسم المقبل ريثما يُحد من انتشار فيروس كورونا وتعود الحياة إلى طبيعتها ولو قليلاً، وفق ما أفاد موقع "نواعم". 

في تلك الفترة، كان خياط على اتصال مع شركة سينرجي المصرية وعُرض عليه العمل ضمن مسلسل "حرب أهلية" إلى جانب النجمة المصرية يسرا، فوافق بعد أن أعلن الرفاعي تأجيل مشروعه والتصوير. لكن القصة لم تنته هنا، فبحسب "نواعم" أن المنتج الرفاعي سيلجأ أو لجأ إلى القضاء بعد أن علم بمشاركة الخياط في المسلسل المصري، وبالتالي سيطالبه بالتعويض لأن خياط وقّع مع الرفاعي على موسم 2021، وبحسب المعلومات لا يحق له العمل في مسلسلات أخرى في السنة ذاتها.

وكشف الموقع أن خياط يرفض رفضاً تاماً الدعوى المُقامة ضده، لكن الرفاعي يتسلّح بمشاهد أوّلية صوّرها الخياط في بيروت لمسلسل "ظل" ويرى ذلك إدانة له.
 
المصدر: نواعم
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