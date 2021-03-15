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فنون ومشاهير
ضجة حول غياب ميادة الحناوي.. مصابة بالزهايمر؟
Lebanon 24
15-03-2021
|
12:00
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طمأنت المطربة السورية ميادة الحناوي جمهورها على صحتها، موضحة أن اختفاءها خلال السنوات الماضية كان لظروف طارئة تمر بها، ولاسيما مع انتشار وباء كورونا.
وأضافت الحناوي بمداخلة هاتفية عبر برنامج "هذا الصباح"، أنها "مرت بظروف صعبة خلال الثلاث سنوات الماضية، فبخلاف انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في عدم الخروج والانتشار كالعادة، إلا أن شقيقتها توفيت منذ فترة، كما أجرى شقيقها عملية صعبة، وبالتالي كان ظهورها صعبا".
وشددت على أنها تعشق جمهورها ولا تحب الغياب عنهم، لكن الظروف خلال السنوات الماضية كانت صعبة للغاية بالنسبة لها، قائلة: "جمهوري بعشقه ووالله العظيم أسفة.. لكن كلنا مرينا بظروف صعبة وربنا يشيل الغمة من علينا جميعا".
وحول الشائعات التي تتردد من حين لآخر عنها، والتي كان آخرها إصابتها بمرض الزهايمر، أوضحت أنها تتابع كل ما يقال، واصفة هذه الأمور بأنها "شائعات" لا تدري مصدرها.
المصدر:
القدس العربي
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