انتشار فيديو طريف لهيفا وهبي لفت أنظار المتابعين.. شاهدوا ماذا فعلت

انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو جديد للفنانة هيفا وهبي لفت أنظار عدد كبير من المتابعين، وأظهرت هيفا من خلاله طرافتها وميلها إلى المرح، حيث بدت وهي تسجّله بنفسها قبل أن تقوم بحركة مُضحكة مفاجئة بدفع رأسها إلى الأمام وكأنها تريد بذلك إحداث "نقزة" لدى المتابعين. وأطلق هذا العديد من التعليقات حيث رأى هؤلاء أن هيفا تشيع في أوساطهم الإيجابية.

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يُشار إلى أن هيفا احتفلت أخيراً بعيد ميلادها الـ49.