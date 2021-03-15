فنون ومشاهير

انتشار فيديو طريف لهيفا وهبي لفت أنظار المتابعين.. شاهدوا ماذا فعلت

Lebanon 24
15-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-803174-637513997757609136.jpg
Doc-P-803174-637513997757609136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو جديد للفنانة هيفا وهبي لفت أنظار عدد كبير من المتابعين، وأظهرت هيفا من خلاله طرافتها وميلها إلى المرح، حيث بدت وهي تسجّله بنفسها قبل أن تقوم بحركة مُضحكة مفاجئة بدفع رأسها إلى الأمام وكأنها تريد بذلك إحداث "نقزة" لدى المتابعين. وأطلق هذا العديد من التعليقات حيث رأى هؤلاء أن هيفا تشيع في أوساطهم الإيجابية.

A post shared by Beirutcom.net (@beirutcomwebsite)


 
 

يُشار إلى أن هيفا احتفلت أخيراً بعيد ميلادها الـ49.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
21:00 | 2021-03-15
18:00 | 2021-03-15
13:45 | 2021-03-15
12:00 | 2021-03-15
09:00 | 2021-03-15
07:06 | 2021-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website