فنون ومشاهير

ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يتجاهلان إلهام شاهين وليلى علوي!؟ (فيديو)

Lebanon 24
15-03-2021 | 18:00
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حضور الفنانة المصرية ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حفل زفاف أحياه الفنانان عمرو دياب وتامر حسني لا يزال يتفاعل. وفي هذا الإطار، تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو تم تسجيله أثناء الحفل وظهر فيه الزوجان وهما يتوجهان إلى مكان وجود العروسين.

 
 

وشوهدت ياسمين وهي تقف إلى جانب آخرين من أجل التقاط صورة فيما قام زوجها بإلقاء التحية بواسطة اليد على عدد من الأشخاص ومنهم العروسان من دون أن يصافح الفنانتين إلهام شاهين وليلى علوي اللتين كانتا تقفان إلى جانبهما أيضاً.

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وهذا الأمر أثار موجة من التساؤلات في أوساط المتابعين. ورأى بعضهم أنه تجاهلهما، فيما أشار آخرون إلى أنه ربما ألقى التحية عليهما في وقت سابق قبل أن يتم تسجيل الفيديو.

المصدر: لها
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