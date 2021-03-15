تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)

أثارت تصريحات مغني الراب السوري اسماعيل تمر التي أدلى بها ضمن حلقة من برنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات، ضجة على المواقع.

وتحدث في معرض اللقاء عن تجربته القاسية وذكر أنه وصل إلى لبنان عام 2011 وأنه لم يكن يمتلك المال، ما دفعه إلى النوم في مكتب لصديق له.

ولفت إلى أنه كان يتم أحياناً إقفال المكتب ما يضطره إلى النوم في أحد مقاهي الإنترنت. وأشار إلى أنه عمل حينها في إحدى شركات بيع الملابس.

وأضاف أن صاحب المقهى اكتشف الأمر وسمح له بالنوم في مكتبه. كما ذكر أنه نام أحياناً على مقعد قابلة البحر إلى أن تمكن بعد مرور عام من استئجار غرفة مع آخرين ومن شراء كومبيوتر محمول ومن إطلاق أولى أغنياته "مليكتي" التي حققت عبر "يوتيوب" أكثر من مليون مشاهدة.

وتطرق إلى لقائه الفنان السوري قصي خولي الذي أصبح من أصدقائه المفضلين، مشيراً إلى أنه قدم له الكثير من الدعم.