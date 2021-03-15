هل تتحوّل قصّة حبّ ملحم بركات ومي حريري لعمل درامي؟

يبدو أن السير الذاتية الخاصة بالفنانين بدأت تستقطب شركات الإنتاج، وبعد روايات إليسا على أنغامي لمواقف مرّت في حياتها منذ الطفولة وعمل الفنان جورج وسوف على وثائق لمذكرات خاصة سيرويها بنفسه للمحطات، عُلم أن شركة إنتاج غير لبنانية تفكر بمشروع مسلسل يروي قصة الفنان الراحل ملحم بركات مع زوجته الثانية مي حريري، لما حملته هذه القصة من تداعيات بعد تعارف أو لقاء بركات بمي حريري في التسعينيات وزواجهما وإنجابهما لملحم جونيور، حتى طلاقهما.والمعروف أن ملحم بركات تزوّج بمي حريري علناً، لكن مسلسل الخلافات لم ينته بين الطرفين وأدّى الى طلاق، فيما استمرت صداقتهما معاً حتى آخر لحظة قبل وفاة الموسيقار في المستشفى عام 2016 وظهرت بعد ذلك مجموعة من المشاكل بشأن الميراث وعدم اعتراف عائلة الموسيقار بملحم جونيور ابن ملحم بركات من مي حريري؛ وهي حتى اليوم ما زالت تشغل المحاكم اللبنانية لبتّ بعض الحقوق، فهل ستعلن الجهة المنتجة عن ذلك المشروع قريباً أم ستنقل القصة من دون إذن من العائلة أو حتى من مي حريري؟