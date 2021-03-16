فنون ومشاهير

محمد رمضان يرد على عمرو أديب بإسماعيل ياسين

Lebanon 24
16-03-2021 | 06:00
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رد الفنان المصري محمد رمضان على الإعلامي عمرو أديب بسبب الإصابة التي تعرض لها، وذلك عبر فيديو أغنية للفنان إسماعيل ياسين.
ونشر رمضان في حسابه الرسمي على "فيسبوك" المقطع الذي يتحدث فيه أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر"، والذي يقول فيه: "حضرتك طبعا ألف من يعالجك ويقف إلى جانبك، العالم كله مهتم بيك كل لحظة، وأنت طالع الطيارة، وأنت نازل من الطيارة".

وأكمل رمضان المقطع بصوت الفنان الكوميدي المصري الشهير إسماعيل ياسين، وهو يغني منولوجه الشهير "أهل الفن"، والذي يقول فيه: "عيني علينا يا اهل الفن يا عينى علينا، ناكل أر ونشبع زن وقلع عينينا يا عينى علينا، ياعيني علينا".

وكتب رمضان على المقطع تعليقا مقتبسا من القرآن الكريم: "قل أعوذ برب الفلق".

وكان أديب انتقد رمضان، في حلقة الأحد، بعد استياء الأخير مما وصفه هجوم الإعلام عليه بسبب إصابة ممثل شاب خلال تصوير أحد الإعلانات.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية"، "عايز أقول لرمضان حاجة، عندما تكون فنانا كبيرا يجب أن تكون عندك مسؤولية اجتماعية. وأنت بتشتغل فى مكان حصل فيه مشكلة كبيرة يبقى تروح للشاب اللى اتصاب وتسأل عليه وتقوله هوديك المستشفى وأعالجك".

وأضاف، "أنا ما عنديش مشكلة معاك (محمد رمضان) ولا أهاجمك والأوهام دى مش موجودة".
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