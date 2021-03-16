كارين رزق الله تطالب برفع دعوى ضد الرؤساء الثلاثة!

طالبت الممثلة كارين رزق الله برفع دعوى قضائية ضد الرؤساء الثلاثة وذلك بسبب الإغتيال المعنوي المادي والجسدي بعد إنفجار 4 آب.



وأشارت رزق الله في تغريدة عبر "تويتر" الى أن الشعب يتعرّض للإبادة والتهجير حيث كتبت: " بعد انفجار 4 آب نحنا عم نتعرض لاغتيال تاني من قبل السلطة الحاكمة! اغتيال معنوي ومادي وجسدي! لازم ندعي علين بمحكمة دولية! دعوة من الشعب ضد الرؤساء الـ 3!!!! ولازم نطالب بتدخل دولي سريع! عم نتعرض للابادة والتهجير!".

بعد انفجار ٤ آب نحنا عم نتعرض لاغتيال تاني من قبل السلطة الحاكمة ! اغتيال معنوي ومادي وجسدي ! لازم ندعي علين بمحكمة دولية ! دعوة من الشعب ضد الرؤساء ال ٣ !!!! ولازم نطالب بتدخل دولي سريع ! عم نتعرض للابادة والتهجير ! #لبنان #لبنان_ينهار — carine rizcallah (@CarineRizcallah) March 15, 2021