كارين رزق الله تطالب برفع دعوى ضد الرؤساء الثلاثة!

بعد انفجار ٤ آب نحنا عم نتعرض لاغتيال تاني من قبل السلطة الحاكمة ! اغتيال معنوي ومادي وجسدي ! لازم ندعي علين بمحكمة دولية ! دعوة من الشعب ضد الرؤساء ال ٣ !!!! ولازم نطالب بتدخل دولي سريع ! عم نتعرض للابادة والتهجير ! #لبنان #لبنان_ينهار
— carine rizcallah (@CarineRizcallah) March 15, 2021
بعد انفجار ٤ آب نحنا عم نتعرض لاغتيال تاني من قبل السلطة الحاكمة ! اغتيال معنوي ومادي وجسدي ! لازم ندعي علين بمحكمة دولية ! دعوة من الشعب ضد الرؤساء ال ٣ !!!! ولازم نطالب بتدخل دولي سريع ! عم نتعرض للابادة والتهجير ! #لبنان #لبنان_ينهار