ممثلة لبنانية تعلن بحزن: "ولادي رح يهاجروا السنة الجاية... وأنا لاحقتن"

أعلنت الممثلة ماغي بو غصن عن القرار الذي اتخذه نجليها بالهجرة من لبنان العام المقبل لاستكمال تحصيلهما العلمي.

وغرّدت ماغي على "تويتر" معلنةً عن الأمر في دردشة لها مع الإعلامي فيني الرومي حيث قالت: "وانا متلك. ولادي بدن يفلوا السنة الجاية ويكملوا علمن برا. شو بقلّن؟ كيف بعد بحبّبن بالبلد؟ خلص صار القرار الن هني عم يعانوا متلنا. ونحنا منلحقن. الله لا يسامح لي كان السبب".