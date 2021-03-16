من هي بطلة الجزء الخامس من "الهيبة"؟

يتجه القائمون على مسلسل "الهيبة" لحسم هوية بطلة الجزء الخامس لتشارك الممثل السوري تيم حسن، ويبدو أن الاختيار وقع على الممثلة والإعلامية اللبنانية إيميه صياح لتكون بطلة الجزء الجديد.

وبذلك تنضم صياح إلى قافلة النجمات اللواتي شاركن في الأجزاء السابقة وهن نادين نسيب نجيم، وسيرين عبد النور، ونيكول سابا وأخيراً الممثلة السورية ديمة قندلفت.

ونشرت صياح على صفحتها عبر إنستغرام صورة وهي تتدرب على رياضة الملاكمة مع مدربها معلقة: "وجدت شغفي الجديد". ولم يتضح ما إذا كانت هذه التدريبات تحضيرا لدورها الجديد أم لا. لاسيما أن المسلسل يحتوي على مشاهد أكشن وتتطلب مجهودا بدنيا.

يشار إلى ان إيميه غابت لمدة عامين عن التلفزيون بسبب إنجابها توأماً، مكتفية بالحضور في بعض البرامج فقط.