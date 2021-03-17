فنون ومشاهير

نوال الزغبي تحذر المسؤولين في لبنان من "قنبلة".. ماذا قالت؟

Lebanon 24
17-03-2021 | 06:00
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وجهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تحذيرا للمسؤولين في بلادها من استمرار انهيار الأوضاع الاقتصادية وسقوط الليرة الحر أمام الدولار.

وقالت نوال الزغبي عبر حسابها بموقع تويتر: "بدي قول للمسؤولين اللبنانية: القنبلة الموقوتة قرّبت تنفجر"، وأرفقت تغريدتها بوسم "الدولار 16" و "الجوع كافر"، و"لبنان".
نوال التي بدت مشغولة بهموم بلدها، حذرت أمس من أن الناس "ستموت من الجوع" مع انهيار الليرة المحلية إلى قاع جديد.
 
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، 16 آذار2021، سجلت الليرة اللبنانية تراجعا جديدا في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، لتصل إلى متوسط 14.5 ألف ليرة لكل دولار واحد.

ومنذ نحو عام ونصف العام، يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم.

ويواجه لبنان أزمة في تشكيل الحكومة، منذ أن تم تكليف سعد الحريري بالمهمة للمرة الرابعة في  تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية.

وفي مطلع كانون الأول الماضي، قدم إلى رئيس الجمهورية "تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي"، إلا أن عون أعلن اعتراضه على تشكيلة الحريري، معتبرا أنه شكلها دون الاتفاق معه من خلال تفرد بتسمية الوزراء.
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