فنون ومشاهير

هيلدا خليفة تحدث ضجة على مواقع التواصل.. ظهرت بالبيجاما ومن دون ماكياج وتعرضت للانتقاد (صور)

Lebanon 24
17-03-2021 | 09:00
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نشرت مقدمة البرامج هيلدا خليفة مؤخرا صورا عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بملابس النوم ومن دون ماكياج وبتسريحة شعر عفوية.

 

وعلقت هيلدا على الصور بالقول: "مساء الخير والحب من القلب لكن... وأنت تعيش في هذه الظروف الصعبة، تذكر نفسك بقوتك الأكثر عمقاً".

 

A post shared by hilda khalife (@hildakhalife)


 
 

ناشطون على مواقع التواصل تناقلوا الصور ما أدى إلى إطلاق موجة من التعليقات، حيث رأى الكثيرون أنها تبدو جميلة بلا ماكياج، في حين انتقد آخرون ظهورها بالبيجاما.

 

وهيلدا عرفت من خلال تقديمها برنامج المواهب الشهير "ستار أكاديمي" الذي كان البرنامج الأول في الدول العربية.

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