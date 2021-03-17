فنون ومشاهير

بسبب الأوضاع التي يمر بها.. نجوى كرم توجه رسالة إلى لبنان

Lebanon 24
17-03-2021 | 12:00
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أعربت الفنانة نجوى كرم عن حزنها بسبب الأوضاع التي يمرّ بها لبنان، من خلال الأغنية الوطنية "ليش مغرّب" التي قدّمتها بصوتها قبل سنوات وكانت تلك الأغنية قد أثارت جدل كبير وقت طرحها.

 

وظهرت نجوى في مقطع فيديو وهي تجلس في سيارتها وتستمع للأغنية، وتظهر المتاجر في البلاد مغلقة بصورة محزنة جداً.

A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)


 
 

وعلّقت كرم على الفيديو بجملة: "ناطرينك يا طير الفينيق تقوم من تحت الرماد"، وتفاعل معها الجمهور بتمني عودة لبنان من تلك الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

المصدر: نواعم
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