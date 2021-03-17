الشبه بين هذا الفنان اللبناني وتامر حسني يحيّر الجمهور... شاهدوا الصور

تداول الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنان اللبناني الشاب ألكسندر الحاج وأرفقوها بصورة للفنان المصري تامر حسني، وقارن البعض بينهما ورأوا أن الشبه كبير.

ورغم بعض الفروقات إلا أن آخرين أشاروا إلى أن النجم الشاب يكاد يكون توأم الفنان المصري من حيث الشكل. وهو ما لم يحظ بقبول غيرهم حيث اعتبروا أن الاختلافات بينهما كبيرة.

يشار إلى أن الحاج تحدث منذ أكثر من عامين عن هذا الشبه وقال في لقاء أجري معه: " لا أعتمد على شبهي بتامر حسني للانتشار الأسرع لا شكلاً ولا مضموناً. لا مقارنة بيني وبينه، فكل منا لديه أسلوب غنائي خاص به وصوت مختلف وكاريزما مختلفة".

وأضاف: "من الممكن أن تكون بعض الملامح متشابهة لكن هذه البلبلة تحدث لأنني فنان جديد على الساحة، فكل فنان في بدايته يتم تشبيهه بفنانين آخرين". ويذكر أنه أطلق أولى أغانيه في العام 2016.