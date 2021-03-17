فنانة عربية بعد تعافيها من كورونا: "نصف رئتي تعطل"

كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إعلانها تعافيها من كورونا في الأيام الماضية، وأكدت نجلاء في تصريحات صحفية عدم صحة الاخبار التي تم تداولها حول خضوعها لجهاز التنفس الاصطناعي، خلال فترة إصابتها بالفيروس.

وقالت نجلاء بدر، عن حالتها الصحية إنها كانت تُعاني من مشكلات في التنفس بسبب نقص نسبة الأكسجين في بعض الفترات، لكنها لم تلجأ إلى أجهزة التنفس إطلاقًا، مؤكدة أنها كانت تعاني منذ سنوات من إصابتها بـ"السدة الرئوية"، قائلة: "أنا عندي انسداد في جزء من الرئة والجزء الآخر يُعاني من تضخم، وأتابع من الأطباء منذ سنواتٍ طويلة".

وأضافت: "حصلت لي نكسة صحية في شهر أكتوبر الماضي، كانت أشد من تجربتي مع فيروس كورونا، حيث إن الرئة لديَّ تعمل بطاقة 50% فقط"، متابعة: "خلال فترة كورونا كان فيه مضاعفات كتير بسبب النفس، والدكتور كان متخوّف من اللجوء لأجهزة التنفس، وماكنتش عارفة أتكلم وآخد نفسي.. كنت ممنوعة من الكلام والإجهاد والحركة".

وأشارت إلى أنها أصيبت بأعراض عدّة التي يسببها فيروس كورونا، كان أهمها ارتفاع في درجة الحرارة، وكذلك آلام شديدة في المعدة.

ولفتت إلى توجيهات الأطباء لها، خلال فترة إصابتها بفيروس كورونا، بعدم الإطلاع على الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما المُتعلقة بكورونا، منعًا لسوء الحالة النفسية والتوتر.

يذكر أنّ نجلاء بدر، تُشارك في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسلين، وهما "نسل الأغراب" و"بين السما والأرض"، إذ لا تزال تواصل تصوير مشاهدها في العملين حتى الآن.