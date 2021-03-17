فنون ومشاهير

فنانة عربية بعد تعافيها من كورونا: "نصف رئتي تعطل"

Lebanon 24
17-03-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-803929-637515712265873964.jpg
Doc-P-803929-637515712265873964.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إعلانها تعافيها من كورونا في الأيام الماضية، وأكدت نجلاء في تصريحات صحفية عدم صحة الاخبار التي تم تداولها حول خضوعها لجهاز التنفس الاصطناعي، خلال فترة إصابتها بالفيروس.

 

 

وقالت نجلاء بدر، عن حالتها الصحية إنها كانت تُعاني من مشكلات في التنفس بسبب نقص نسبة الأكسجين في بعض الفترات، لكنها لم تلجأ إلى أجهزة التنفس إطلاقًا، مؤكدة أنها كانت تعاني منذ سنوات من إصابتها بـ"السدة الرئوية"، قائلة: "أنا عندي انسداد في جزء من الرئة والجزء الآخر يُعاني من تضخم، وأتابع من الأطباء منذ سنواتٍ طويلة".

 

وأضافت: "حصلت لي نكسة صحية في شهر أكتوبر الماضي، كانت أشد من تجربتي مع فيروس كورونا، حيث إن الرئة لديَّ تعمل بطاقة 50% فقط"، متابعة: "خلال فترة كورونا كان فيه مضاعفات كتير بسبب النفس، والدكتور كان متخوّف من اللجوء لأجهزة التنفس، وماكنتش عارفة أتكلم وآخد نفسي.. كنت ممنوعة من الكلام والإجهاد والحركة".

 

وأشارت إلى أنها أصيبت بأعراض عدّة التي يسببها فيروس كورونا، كان أهمها ارتفاع في درجة الحرارة، وكذلك آلام شديدة في المعدة.

 

ولفتت إلى توجيهات الأطباء لها، خلال فترة إصابتها بفيروس كورونا، بعدم الإطلاع على الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما المُتعلقة بكورونا، منعًا لسوء الحالة النفسية والتوتر.

 

يذكر أنّ نجلاء بدر، تُشارك في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسلين، وهما "نسل الأغراب" و"بين السما والأرض"، إذ لا تزال تواصل تصوير مشاهدها في العملين حتى الآن.

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:57 | 2021-03-17
15:30 | 2021-03-17
15:00 | 2021-03-17
14:24 | 2021-03-17
14:06 | 2021-03-17
12:56 | 2021-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website