هذان الشابان الوسيمان هما شقيقا رامي عياش.. تعرفوا إليهما (صورة)

تناقل عدد من الناشطين على المواقع والمهتمين بعائلات المشاهير صورة جمعت النجم اللبناني رامي عياش وشقيقيه. وأثار هذا اهتمام الكثير من المتابعين الذين أثنوا على وسامة الشقيقين وسارعوا إلى المقارنة بينهما وبين الفنان. ورأى بعض هؤلاء أنهما يشبهانه إلى حد كبير فيما اعتبر آخرون أن الشبه يكاد يكون غير ملحوظ.

يشار إلى أن رامي أحدث موجة من الجدل في وقت سابق بسبب ما قاله عن زواج القاصرات أثناء استضافته ضمن حلقة من برنامج "جعفر توك" الذي يعرض على شاشة قناة DW.

وقال حينها إنه يرفض قانوناً يجرّم زواج القاصرات معتبراً أن عمر 16 عاماً وما وفوق مناسب للزواج. وقال إن هذا الجيل "بات يفهم أكتر منا". وهو ما عرّضه لموجة من الانتقادات.