فنون ومشاهير

هذان الشابان الوسيمان هما شقيقا رامي عياش.. تعرفوا إليهما (صورة)

Lebanon 24
17-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-803942-637515733352449252.jpg
Doc-P-803942-637515733352449252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تناقل عدد من الناشطين على المواقع والمهتمين بعائلات المشاهير صورة جمعت النجم اللبناني رامي عياش وشقيقيه. وأثار هذا اهتمام الكثير من المتابعين الذين أثنوا على وسامة الشقيقين وسارعوا إلى المقارنة بينهما وبين الفنان. ورأى بعض هؤلاء أنهما يشبهانه إلى حد كبير فيما اعتبر آخرون أن الشبه يكاد يكون غير ملحوظ.

 

 

يشار إلى أن رامي أحدث موجة من الجدل في وقت سابق بسبب ما قاله عن زواج القاصرات أثناء استضافته ضمن حلقة من برنامج "جعفر توك" الذي يعرض على شاشة قناة DW.

 

وقال حينها إنه يرفض قانوناً يجرّم زواج القاصرات معتبراً أن عمر 16 عاماً وما وفوق مناسب للزواج. وقال إن هذا الجيل "بات يفهم أكتر منا". وهو ما عرّضه لموجة من الانتقادات.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
18:00 | 2021-03-17
16:57 | 2021-03-17
15:30 | 2021-03-17
14:24 | 2021-03-17
14:06 | 2021-03-17
12:56 | 2021-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website