نجمة "ستار أكاديمي" في ذمة الله

توفيت الفنانه الجزائرية نجمة ستار اكاديمي ريم غزالي اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، بعد صراعها مع مرض السرطان بحسب ما اعلنته شقيقتها سلمى الغزالي.

وقالت سلمى غزالي، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الخاصة على فايسبوك : " منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم".

واضافت: "ما فارقتني الابتسامة لانو اعرف انّو الله ارحم و اكرم اختار لها الاحسن. ادعولها بالرحمة وبالاشياء الطيبة والحلوة".

وختمت سلمى الفيديو قائلة: "ربنا رح يعطيها اشياء حلوة و طيبة، الله يصبر والديا ويعطيهم القوّة والحمد لله".