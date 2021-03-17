الممثلة الشابة من الشهرة والاضواء الى "بائعة" في سوبرماركت.. لتنفق على أبنائها الثلاثة (صورة)



وفي التفاصيل، أن الكاتب الصحافي المصري أيمن نور الدين بادر إلى طرح تلك القصة، معلناً اعتزال جيهان فاضل التمثيل، وعملها كبائعة في سوبر ماركت باسم طيبة في "كالجاري" بمقاطعة ألبيرتا في كندا.

وأكد الكاتب الصحافي المصري أن جيهان فاضل اضطرت للعمل كي تنفق على أبنائها الثلاثة كونها أرملة، مفضلة عدم المطالبة بمد يد العون لها رغم أن البعض يعتقد أنها ثرية. أثيرت خلال الساعات الماضية ضجة واسعة بشأن ظهور فتاة تعمل "بائعة"، في "سوبر ماركت"، قيل إنها الفنانة المصرية جيهان فاضل.وفي التفاصيل، أن الكاتب الصحافي المصري أيمن نور الدين بادر إلى طرح تلك القصة، معلناً اعتزال جيهان فاضل التمثيل، وعملها كبائعة في سوبر ماركت باسم طيبة في "كالجاري" بمقاطعة ألبيرتا في كندا.وأكد الكاتب الصحافي المصري أن جيهان فاضل اضطرت للعمل كي تنفق على أبنائها الثلاثة كونها أرملة، مفضلة عدم المطالبة بمد يد العون لها رغم أن البعض يعتقد أنها ثرية.

من جانبه، أعرب نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، عن "استيائه الشديد، لما يتم نشره ويفيد بالتضييق على جيهان فاضل، وخروجها للعيش في كندا، والعمل بأحد المحال كبائعة".



وقال أشرف زكي لصحيفة "الوطن" إن "مصر لم تضيق عليها وتسمح بالعمل للجميع، وأن مصر ترحب بها وبأبنائها في أي وقت وفي أي لحظة"، مشيرا إلى أن جيهان كانت تعمل من وقت قريب، ولم تتم مضايقتها، وكان آخر أعمالها مسلسل "تحت السيطرة" عام 2015 أي قبل 6 سنوات من الآن.

ويتم تداول هذه الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي على أنّها تعود لجيهان فاضل، دون التأكد من صحتها.

وتزوجت الفنانة جيهان فاضل من مصمم الأزياء عمرو حمدي وأنجبت ثلاثة أبناء هم: أدهم، زياد، عالية، وتوفي زوجها عام 2012 إثر أزمة قلبية.

