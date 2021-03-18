عمرو دياب يكشف عن إصابته بفيروس كورونا

أعلن المطرب المصري الشهير، عمرو دياب، إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".ونشر موقع "ًصدى البلد" مقطع فيديو يظهر فيه عمرو دياب وهو يعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ فترة.ويظهر عمرو دياب في مقطع الفيديو قائلا: "سبق وأعددت أغنية مع إيرينا أيام كورونا، وهي أغنية أهي أهي".