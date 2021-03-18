فنون ومشاهير

ابن أحلام في أحدث ظهور له يثير إعجاب الجمهور.. شاهدوا وسامته (صورة)

Lebanon 24
18-03-2021 | 10:30
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نشرت الفنانة الإماراتية أحلام على حسابها الخاص على "إنستقرام" صورة لابنها فاهد أثارت اهتمام عدد كبير من المتابعين، وأرفقتها بالتعليق: "ما شاء الله لا قوه الا بالله استودعتك الرحمن حبيبي فاهد ولدي".

 

ورأى معظم هؤلاء أن الإبن أصبح شاباً وسيماً ومن بينهم عدد من الفنانات مثل كارول سماحة وسمية الخشاب وغادة عادل فضلاً عن منى السابر والدة النجمة الشابة حلا الترك.

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)


 
 

ومما جاء في التعليقات: "يهبل تبارك الرحمن" و" الله يحميه وتشوفيه متل ما بتتمني يا رب" و"يشبه أبوه ما شالله" و"احلو ما شاءالله طالع عليك أحلام". وحققت الصورة أكثر من 56 ألف إعجابي. ويذكر ان فاهد أدى دوراً أساسياً في وضع حد للخلاف الذي نشأ بين والدته والفنانة السورية أصالة.

 

يشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار في وقت سابق بعد ظهورها في مقطع مصور سجل لها أثناء استقبالها زوجها مبارك الهاجري في المطار بعد فرق دام عاماً وبدا اللقاء بينهما مفعماً بالعاطفة وحقق الفيديو أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة.

المصدر: لها
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