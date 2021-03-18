بعد صدور الحكم واتهامها بالسرقة.. والدة حلا الترك منهارة وتكشف ما فعلته ابنتها في المحكمة (فيديو)

أصدرت محكمة بحرينية حكماً بالسجن لمدة عام مع النفاذ على منى السابر، والدة الفنانة حلال الترك على خليفة اتهام الأخيرة لها بسرقة مالها.

وهذا ما أعلنته السابر من خلال لقاء مباشر مع متابعيها. وتناقل عدد من الحسابات الناشطة على "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه بحالة انهيار، حيث أشارت إلى أنها كانت تتمنى أن تقف ابنتها "وقفة حق" متوجهةً إليها بالشكر بسبب الهدية التي قدّمتها لها مع اقتراب عيد الأم.

وأضافت أن حلا لن تعرف قيمة الأم إلا بعدما تتزوج وتُنجب الأولاد. وذكّرتها بأنها عانت الكثير وتحمّلت الإهانات من أجلها وأجل شقيقيها، مُبديةً استغرابها كيف يقبل أبناء بتعرّض والدتهم للإهانة.

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وأشارت منى السابر إلى أن الاستئناف لم يغيّر مضمون الحكم، مضيفةً أنها لم تتوقع أن تشهد حلا ضدها في المحكمة، ومتهمة والدها وجدّتها وعمّتها وأشخاصاً في محيط هؤلاء بتحريضها. كما أكدت عدم قدرتها على تصديق ما قالته ابنتها في المحكمة، مشيرةً إلى أنها كذبت بشأن المال. ولم تتمكن السابر من حبس دموعها، مكرّرةً أن ابنتها لن تعرف عمق الجرح الذي سبّبته لها إلا بعدما تتزوج وتنجب. وأعلمت المتابعين أنها لن تتمكن من متابعة اللقاء المباشر معهم لأنها تشعر بالانزعاج الشديد.