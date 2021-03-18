16
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
مغنية عالمية من اصل لبناني تُمنح ميدالية في أوستراليا
Lebanon 24
18-03-2021
|
13:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصلت المغنية الأوسترالية من أصل لبناني غادة ضاهر علماوي على ميدالية رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأوسترالية للجاليات المتعددة الثقافات لسنة 2021، وهي جائزة تهدف من خلالها سلطات هذه المنطقة التي تعتبر "من الأكثر تنوعا في العالم"، وفق موقعها الإلكتروني، إلى التعبير عن تقديرها لما تصفه بـ"المساهمة القيمة" للجاليات.
ومنحت علماوي الميدالية عن فئة الفنون والثقافة، علما أن هذه الجائزة تعطى لأفراد حققوا إنجازات عززت الفهم المتبادل بين الثقافات وكانت لهم مشاريع فنية داخل الجاليات ذات الخلفيات الثقافية و/أو اللغوية المختلفة.
وغالبا ما تحيي علماوي مع "فرقة الاندلس العربية" في أوستراليا حفلات ثقافية تؤدي فيها أغنيات لبنانية، وهي كانت عام 2017 أول فنانة من أصل لبنان تغني في "دار الأوبرا" في سيدني. وأسست "فرقة الاندلس العربية" عام 2013 في سيدني لإحياء التراث الموسيقي العربي داخل المجتمع العربي في أوستراليا.
وقالت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجيكليان إن "جميع الفائزين قدمو مساهمات مهمة للمجتمع"، وحيت "خدماتهم" "وتفانيهم" وخصوصا "تضحياتهم خلال السنة الفائتة" في خضم جائحة كوفيد-19.
وتعمل هيئة نيو ساوث ويلز الحكومية للتعددية الثقافية Multicultural NSW التي تمنح هذه الجوائز على "تعزيز التناغم المجتمعي والتماسك الاجتماعي في واحدة من أكثر الولايات والبلدان تنوعا ثقافيا في العالم"، إذ تعود أصول سكانها إلى أكثر من 245 بلدا، ويتكلمون 215 لغة ولهجة، ويتبعون 125 معتقدا دينيا مختلفا، على ما ورد على موقعها الإلكتروني.
وتشكل الجوائز التي تقدمها احتفاء سنويا بالانجازات المتعلقة بالتنوع الثقافي واللغوي والديني في الولاية.
الأكثر قراءة
آخر المستجدات حول اشكال عائشة بكار (فيديو)
Lebanon 24
آخر المستجدات حول اشكال عائشة بكار (فيديو)
17:19 | 2021-03-17
17/03/2021 05:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
09:01 | 2021-03-18
18/03/2021 09:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:27 | 2021-03-17
17/03/2021 05:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يهبط إلى هذا المستوى!
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يهبط إلى هذا المستوى!
23:13 | 2021-03-17
17/03/2021 11:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي القطبة المخفية في الكلمة الرئاسية التي فجرت سجال عون - الحريري
Lebanon 24
هذه هي القطبة المخفية في الكلمة الرئاسية التي فجرت سجال عون - الحريري
08:00 | 2021-03-18
18/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:00 | 2021-03-18
بعد شهر من العلاج شكل الأمير فيليب صادم.. المرض غيّر ملامحه (صورة)
14:30 | 2021-03-18
ريما مكتبي تنشر صورة مع زوجها الاعلامي السعودي بعد تلقي لقاح كورونا
13:00 | 2021-03-18
هل تعرضت أنجلينا جولي للتعنيف من قبل براد بيت؟
12:08 | 2021-03-18
بعد صراع مع السرطان.. الفنانة ميادة بسيليس في ذمة الله
12:00 | 2021-03-18
الصورة الأخيرة التي نشرتها ريم غزالي قبل وفاتها.. وهكذا علّقت
10:30 | 2021-03-18
ابن أحلام في أحدث ظهور له يثير إعجاب الجمهور.. شاهدوا وسامته (صورة)
فيديو
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
Lebanon 24
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
14:00 | 2021-03-18
18/03/2021 15:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
21:00 | 2021-03-17
18/03/2021 15:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
18/03/2021 15:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact