فنون ومشاهير

وفاة فنانة غنى لها عبد الحليم هذه الأغنية

Lebanon 24
18-03-2021 | 20:57
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توفيت صباح اليوم، الفنانة المصرية منى بدر التي شاركت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بطولة فيلمه "فتى أحلامي"، عن عمر يناهز 85 عامًا.
 
 
 
واعتزلت بدر الحياة الفنية مبكرا بعد ظهورها في 3 أفلام فقط وغنى لها العندليب أغنيته الشهيرة "خسارة فراقك يا جارة"، وسافرت إلى أميركا في هجرة استمرت حوالى 30 عاما.

أعلن الموسيقار يحيى خليل، خبر وفاة مني بدر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: "توفيت صباح اليوم صديقتي نجمة من الزمن الجميل (ماري النجار)، اللي اتعرفت في السينما المصرية باسم (منى بدر)، وقامت ببطولة فيلم (فتى أحلامي) أمام العندليب عبدالحليم حافظ، وكانت قد استقرت في الولايات المتحدة بمدينة شيكاغو منذ حوالي 30 سنة".

ونشر خليل، صورة تجمعه مع الفنانة الراحلة وأخرى لها مع عبدالحليم حافظ في فيلم "فتى أحلامي".

وظهرت منى بدر بالفيلم اللبناني "كلنا فدائيون" الذي تم عرضه عام 1969، وتناولت قصته كفاح الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفي ثمانينات القرن الماضي كظهورها في فيلمها الثالث من خلال السينما السورية، وذلك عبر دور لعبته في فيلم "سواقة التاكسي" للمخرج السوري محمد شاهين.
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