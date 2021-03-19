بعد الكشف عن مشاركتها في "الهيبة".. هكذا علّقت ايميه صياح

بعدما تم الكشف عن الشخصية التي ستمثل دور البطولة في مسلسل "الهيبة"، شوّقت الممثلة والإعلامية إيميه صياح متابعيها لمشاركتها كبطلة في الجزء الخامس من المسلسل، حيث نشرت عبر حسابها على انستغرام صورة لمسلسل "الهيبة" وكتبت قائلةً: "من بعد الغيبة.. الهيبة"، ما أثار حماس متابعيها الذين عبروا عن فرحهم الكبير بعودتها بعمل جديد.

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A post shared by Aimée SAYAH إيميه الصيّاح (@aimeesayah)





وكانت شركة "صباح اخوان" قد أعلنت مؤخراً اختيار بطلة للجزء الخامس من العمل وهي الممثلة إيميه صياح خليفة لزميلاتها نادين نسيب نجيم، نيكول سابا، سيرين عبد النور وديمة قندلفت.