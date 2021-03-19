فنون ومشاهير

صورة قديمة.. شاهدوا كيف كان ملحم زين ورويدا عطية وديانا كرازون في "سوبر ستار"

Lebanon 24
19-03-2021 | 15:00
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الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بالعودة إلى أرشيف نجومهم المفضلين ويبحثون فيه عن صور قديمة لهؤلاء من أجل نشرها على الحسابات المختلفة.

 

وفي هذا السياق تمكن هؤلاء من استعادة صورة تعود إلى الموسم الأول من برنامج المواهب الشهير "سوبر ستار" الذي عرض في العام 2003. وظهر فيها كل من نجومه السورية رويدا عطية واللبناني ملحم زين والأردنية ديانا كرازون.

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وتذكر الكثيرون بدايات هؤلاء ورحلتهم ضمن حلقات البرنامج الذي احدث ضجة كبيرة في حينها. وركز آخرون على أشكال الفنانين الثلاثة حيث رأوا أن تغييراً كبيراً طرأ عليها وخصوصاً على شكل ديانا التي خسرت الكثير من وزنها.

 

يشار إلى أن الأخيرة فازت بلقب "سوبر ستار" العرب بعد منافسة قوية مع زميليها. وحازت على أعلى نسبة تصويت حيث وصلت إلى 52 في المئة وتفوقت بهذا على رويدا التي حصلت على 48 في المئة. وبعد هذا مثلت العالم العربي في مسابقة وورلد آيدول World Idol التي جرت للمرة الأولى في نهاية عام 2003 .

المصدر: لها
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