بعد ردّه على خبر إصابته بكورونا.. صورة لعمرو دياب مع راقصة تحدث ضجة

لم يكد يمضي الوقت على شائعة ارتباط الفنان المصري عمرو دياب بالإعلامية إنجي كيوان بسبب الصور التي انتشرت لهما من كواليس تصوير كليب خاص بإطلاق عطره، حتى انتشرت له صورة جديدة مع إحدى الراقصات الأجنبيات وهو يلتقط معها صورة سيلفي.

وحرصت الراقصة "بدرة" التي سبق ان نشرت مقطع فيديو وهي ترقص مع الفنان الشعبي حسن شاكوش، على نشر الصورة التي تجمعها بـ"الهضبة" للتعبير عن حبها الكبير له، وظهر معها كعادته وهو يلتقط الصورة السيلفي بنفسه. وكتبت عليها: "دعنا نأخذ سيلفي".

وتفاعل الجمهور شكل واسع مع الصورة لا سيما وأن "الهضبة" بات أقرب الى محبيه ويحرص دائماً على تلبية طلباتهم في إلتقاط الصور بطريقة عفوية وبتواضع.

وكان النجم المصري قد أوضح بنفسه خبر إصابته بكورونا من خلال مقطع فيديو من حفله الأخير، مؤكداً أنه أصيب كما الجميع العام الماضي.