صحافة أجنبية

بعد ردّه على خبر إصابته بكورونا.. صورة لعمرو دياب مع راقصة تحدث ضجة

Lebanon 24
19-03-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-804701-637517439894405651.jpg
Doc-P-804701-637517439894405651.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لم يكد يمضي الوقت على شائعة ارتباط الفنان المصري عمرو دياب بالإعلامية إنجي كيوان بسبب الصور التي انتشرت لهما من كواليس تصوير كليب خاص بإطلاق عطره، حتى انتشرت له صورة جديدة مع إحدى الراقصات الأجنبيات وهو يلتقط معها صورة سيلفي.

 

وحرصت الراقصة "بدرة" التي سبق ان نشرت مقطع فيديو وهي ترقص مع الفنان الشعبي حسن شاكوش، على نشر الصورة التي تجمعها بـ"الهضبة" للتعبير عن حبها الكبير له، وظهر معها كعادته وهو يلتقط الصورة السيلفي بنفسه. وكتبت عليها: "دعنا نأخذ سيلفي".

 

A post shared by Badra (@iambadra)


 

وتفاعل الجمهور شكل واسع مع الصورة لا سيما وأن "الهضبة" بات أقرب الى محبيه ويحرص دائماً على تلبية طلباتهم في إلتقاط الصور بطريقة عفوية وبتواضع.

 

وكان النجم المصري قد أوضح بنفسه خبر إصابته بكورونا من خلال مقطع فيديو من حفله الأخير، مؤكداً أنه أصيب كما الجميع العام الماضي.

المصدر: لها

صحافة أجنبية

فنون ومشاهير

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2021-03-19
21:00 | 2021-03-19
17:05 | 2021-03-19
15:00 | 2021-03-19
14:42 | 2021-03-19
12:55 | 2021-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website