فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تكشف عن سرّ غيابها... وما حقيقة هذا الخبر؟ (فيديو)

Lebanon 24
19-03-2021 | 21:00
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شاركت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو جديداً لها كشفت من خلاله سبب إغلاق حساباتها على السوشيال ميديا، وسرّ غيابها عن الإعلام في الفترة الاخيرة، مؤكدةُ انزعاجها من تعليقات بعض منتقديها.
 
وأجابت شيرين على أسئلة الجمهور عبر موقع "تويتر" فقالت: "أنا شخصية حساسة وأتأثر بكل الكلام المثار حولي، وكنت أرى أن لا داعي لكل ما يثار حولي في الفترة الماضية". وأضافت: "تأثرت كثيراً بما قيل بخصوص التشكيك في وطنيتي وانتمائي، وهو ما دفعني إلى توجيه رسالة إلى كل من ينتقدني في هذه الفترة... خلاص كفاية، ولهذا أغلقت كل حساباتي على السوشيال ميديا".

كما نفت شيرين مشاركتها في غناء "تتر" أي مسلسل في رمضان المقبل، وقالت في تغريدة: "بعد نزول أخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان أؤكد عدم وجود اي تعاقد بذلك حتى الآن".

يُذكر أن من المقرر أن تحيي شيرين عبد الوهاب حفل يوم الأم الذي تحضره السيدة انتصار السيسي، عقيلة رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي.
 
المصدر: لها
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