14
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
إلهام شاهين تفتح قلبها: "والدي مات غضبان عليّ وعندي شقيق لا أعرفه"! (فيديو)
Lebanon 24
19-03-2021
|
23:00
A-
A+
A+
A-
فتحت النجمة إلهام شاهين قلبها وتحدثت عن علاقتها بوالدها الراحل وما حدث بعد دخولها عالم الفن والتمثيل، وقالت خلال لقائها ضمن برنامج "السيرة" الذي تقدّمه الإعلامية وفاء الكيلاني إن والدها كان يرفض فكرة دخولها مجال الفن، موضحةً أنها كانت سبباً في هدم حياة والديها.
وأكدت إلهام أنها كانت تصوّر فيلماً ولم تخبر والدها بذلك، وأقنعته أنها تذهب إلى المعهد، إلى أن اضطرت للسفر إلى الإسكندرية لدواعي التصوير، وحينها عرف والدها بالأمر ورفض... لكنها صمّمت على الذهاب، وقررت والدتها أن تسافر معها لأنها كانت لا تزال في سنّ الـ 17، فغضب والدها وترك المنزل. وأضافت: "والدي ذهب وتزوج وأنجب ولد لكني لا أعرف عنه أي شيء وعندما قابلته شعرت أنه شخص غريب عني"، موضحةً أنه لم يطلّق والدتها، وكان يزورهم بين الحين والآخر.
وعن مواجهتها مع والدها، قالت إنها يوم اتصلت به وأخبرته أنها ستزوره، وافق وذهبت إليه، وخلال حديثهما شغّل التلفزيون وكان قد جمع لها بعض المشاهد التي ظهرت فيها وهي ترتدي المايوه وملابس النوم، وقال: "أنا مكسوفلك" فصمتت ولم تردّ وغضبت وتركته.
وأكدت إلهام إنها كانت تتمنى أن يسامحها والدها قبل رحيله، لأنها كانت تحبّه كثيراً وأخذت الكثير من صفاته الشخصية، لكنه توفيّ ولم يسامحها.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
إنخفاض إضافي.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
إنخفاض إضافي.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
16:51 | 2021-03-19
19/03/2021 04:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"رانجات سوداء" ستغزو طريق بيروت باتجاه الجنوب.. ما القصة؟
Lebanon 24
"رانجات سوداء" ستغزو طريق بيروت باتجاه الجنوب.. ما القصة؟
20:40 | 2021-03-19
19/03/2021 08:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام كبير تبلغه مصرف لبنان عن الدولار: "لن نبقى ساكتين"
Lebanon 24
كلام كبير تبلغه مصرف لبنان عن الدولار: "لن نبقى ساكتين"
06:30 | 2021-03-19
19/03/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار من جديد.. وردة حمراء وفستان أسود وصور مثيرة
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار من جديد.. وردة حمراء وفستان أسود وصور مثيرة
09:00 | 2021-03-19
19/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه السريع أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد انخفاضه السريع أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
08:48 | 2021-03-19
19/03/2021 08:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
21:00 | 2021-03-19
شيرين عبد الوهاب تكشف عن سرّ غيابها... وما حقيقة هذا الخبر؟ (فيديو)
18:00 | 2021-03-19
بعد ردّه على خبر إصابته بكورونا.. صورة لعمرو دياب مع راقصة تحدث ضجة
17:05 | 2021-03-19
أحمد الزين يتعافى.. ونجله ينشر صورة له بعد خروجه من المستشفى
15:00 | 2021-03-19
صورة قديمة.. شاهدوا كيف كان ملحم زين ورويدا عطية وديانا كرازون في "سوبر ستار"
14:42 | 2021-03-19
الـotv تختار بديل جورج ياسمين
12:55 | 2021-03-19
سجال بين اليسا وناشط "عوني".. "انتو أصلاً ما بتفهموا شو يعني لبنان وكرامة"
فيديو
والدة حلا الترك تكشف تفاصيل جديدة في القضية: شكراً على هدية يوم الأم!
Lebanon 24
والدة حلا الترك تكشف تفاصيل جديدة في القضية: شكراً على هدية يوم الأم!
23:00 | 2021-03-19
20/03/2021 03:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إلهام شاهين تفتح قلبها: "والدي مات غضبان عليّ وعندي شقيق لا أعرفه"! (فيديو)
Lebanon 24
إلهام شاهين تفتح قلبها: "والدي مات غضبان عليّ وعندي شقيق لا أعرفه"! (فيديو)
23:00 | 2021-03-19
20/03/2021 03:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتل" تكشف عن جيلها الأحدث من المعالجات! (فيديو)
Lebanon 24
"إنتل" تكشف عن جيلها الأحدث من المعالجات! (فيديو)
21:00 | 2021-03-19
20/03/2021 03:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact