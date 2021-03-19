فنون ومشاهير

إلهام شاهين تفتح قلبها: "والدي مات غضبان عليّ وعندي شقيق لا أعرفه"! (فيديو)

Lebanon 24
19-03-2021 | 23:00
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فتحت النجمة إلهام شاهين قلبها وتحدثت عن علاقتها بوالدها الراحل وما حدث بعد دخولها عالم الفن والتمثيل، وقالت خلال لقائها ضمن برنامج "السيرة" الذي تقدّمه الإعلامية وفاء الكيلاني إن والدها كان يرفض فكرة دخولها مجال الفن، موضحةً أنها كانت سبباً في هدم حياة والديها.

وأكدت إلهام أنها كانت تصوّر فيلماً ولم تخبر والدها بذلك، وأقنعته أنها تذهب إلى المعهد، إلى أن اضطرت للسفر إلى الإسكندرية لدواعي التصوير، وحينها عرف والدها بالأمر ورفض... لكنها صمّمت على الذهاب، وقررت والدتها أن تسافر معها لأنها كانت لا تزال في سنّ الـ 17، فغضب والدها وترك المنزل. وأضافت: "والدي ذهب وتزوج وأنجب ولد لكني لا أعرف عنه أي شيء وعندما قابلته شعرت أنه شخص غريب عني"، موضحةً أنه لم يطلّق والدتها، وكان يزورهم بين الحين والآخر.

وعن مواجهتها مع والدها، قالت إنها يوم اتصلت به وأخبرته أنها ستزوره، وافق وذهبت إليه، وخلال حديثهما شغّل التلفزيون وكان قد جمع لها بعض المشاهد التي ظهرت فيها وهي ترتدي المايوه وملابس النوم، وقال: "أنا مكسوفلك" فصمتت ولم تردّ وغضبت وتركته.

وأكدت إلهام إنها كانت تتمنى أن يسامحها والدها قبل رحيله، لأنها كانت تحبّه كثيراً وأخذت الكثير من صفاته الشخصية، لكنه توفيّ ولم يسامحها.
 
 

المصدر: لها
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