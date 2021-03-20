فنون ومشاهير

رسائل الأميرة ديانا المكتوبة بخط اليد تُباع في مزاد علني

Lebanon 24
20-03-2021 | 06:00
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بيعت مجموعة من رسائل الأميرة ديانا المكتوبة بخط اليد بمبلغ وصل إلى 67900 جنيه استرليني، وذلك في مزاد علني يوم 18 آذار/مارس الجاري.

ووفقاً للتقارير، فإن هذه الرسائل أرسلت بين عامي 1990 و 1997 من الأميرَة ديانا إلى صديقها روجر برامبل.

ومن بين البطاقات والرسائل التي طُرحت في المزاد، برزت بطاقة معايدة بمناسبة عيد الميلاد لعام 1995 كانت أرسلتها الأميرَة إلى صديقها. وبحسب “BBC“، فإن هذه البطاقة بيعت بقيمة 2300 جنيه استرليني.

وتحمل هذه البطاقة صورة تجمع الأمير هاري بشقيقه الأمير وليام ومعهما والدتهما الأميرَة ديانا.
 
ولقيت الأميرَة حتفها في حادث سيارة في باريس عام 1997، وتزوج طليقها الأمير تشارلز بعد ذلك من كاميلا باركر بولز في العام 2005.
 
 
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