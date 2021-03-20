فقدت الوعي.. جوزيف عطية يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ريم غزالي (فيديو)

عبّر النجم جوزيف عطية عن حزنه الشديد لرحيل زميلته في برنامج "ستار اكاديمي" الموسم الثالث الفنانة الجزائرية ريم غزالي، التي وافتها المنية اليوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان.

وتحدث عطية عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة النجمة الراحلة وقال إن "ريم فقدت الوعي خلال الفترة الأخيرة، ولم يعد قادرًا على التواصل والتحدث معها، وكان يطمئن عليها من خلال شقيقتها أو والدتها التي تربطها صداقة بوالدته منذ أن كانا زملاء ببرنامج "ستار أكاديمي".

وأكد في مداخلة هاتفية تلفزيونية أنه كان دائما يتحدث معها بعد مرضها بالسرطان لولا فقدانها للوعي مؤخرًا، لافتًا إلى أنه بعد إجرائها أول عملية في الرأس أرسلت له صور العملية ووقف بجوارها.