بعد سعد لمجرد.. شابة تتهم هذا النجم بإغتصابها ولديها أدلة!

في قضية أحدثت ضجة كبيرة على غرار ما حصل مع النجم سعد لمجرد، اتهمت مؤخرا شابة الممثل الأميركي أرمي هامر، باغتصابها قبل 4 سنوات في لوس أنجلوس.

ونقلت الصحف العالمية تقارير عن القضية، مؤكدة أن الشرطة الأميركية بدأت تحققاتها في الأمر في شباط 2021 وبأن أرمي هامر هو المشتبه به.

بدوره، وصف أندرو بريتلر، محامي هامر الادعاء أن مراسلات المرأة الخاصة مع موكله تقوض وتدحض مزاعمها المشينة".

وأضاف: "من اليوم الأول أكد السيد هامر أن كل تفاعلاته مع إيفي وكل شريكة أخرى، كانت بالتراضي تماما، وجرت مناقشتها والاتفاق عليها مقدما".

وفي التفاصيل، قالت امرأة عرّفت عن نفسها باسم إيفي، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، يوم الخميس، إنها كانت على علاقة عاطفية استمرت 4 سنوات مع الممثل العالمي، الذي كان متزوجا من المذيعة التلفزيونية إليزابيث تشيمبرز آنذاك.

وقالت إيفي، البالغة من العمر 24 عاما، للصحفيين: " في 24 نيسان 2017، اغتصبني أرمي هامر بعنف لأكثر من 4 ساعات في لوس أنجلوس، ضرب خلالها رأسي مرارا بالحائط وأصابني بكدمات في وجهي".

وهذا ما أكدته غلوريا ألريد محامية إيفي، مشيرة الى أن المرأة قدمت أدلة للشرطة.