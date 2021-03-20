فنون ومشاهير

ميريام فارس تحسم الجدل.. هذا ما كشفته عن حالتها الصحية

Lebanon 24
20-03-2021 | 12:00
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بعد جدل كبير والحديث عن معاناتها مع المرض، حسمت الفنانة ميريام فارس الأمر من خلال الردّ على أسئلة متابعيها عبر السوشيل ميديا الذين سألوها عن صحتها وجديدها وعائلتها.

 

وطلب أحد المتابعين أن تطمئن ميريام كل الذين يحبونها عن حالتها الصحية، وذلك بعد المعلومات التي تحدثت عن تعبها الصحي، لترد عليه ميريام بعبارة نفت فيها كل ما يتردد قائلة: "متل الحصان"، في إشارة الى أنها بصحة جيدة.

 

يذكر أن فارس تلازم منزلها منذ انتشار فيروس كورونا، وتمضي وقتها مع طفليها جايدن ودايف من دون أن تمارس أي نشاط فني، بل تكتفي بتصوير بعض الإعلانات بين فترة وأخرى لحماية نفسها وأسرتها من الفيروس المميت.

 

 

المصدر: لها
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