فنون ومشاهير

بعد أشهر قليلة.. فنان عربي يفقد إبنته الثانية بسبب كورونا!

Lebanon 24
20-03-2021 | 18:00
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في صدمة هزت الشارع الاردني، فقد الفنان القدير أنور خليل، ابنته الثانية إلهام بعد معاناتها من أعراض ومضاعفات فيروس كورونا المستجد.

 

وتأتي وفاة الابنة الثانية بعد وفاة شقيقتها نانسي في تشرين الثاني من العام الماضي، بعد إصابتها بالفيروس المميت وتأثرها بأعراضه التي أودت بحياتها.

 
 

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير بعد إعلان الخبر الحزين ودعوا للنجم الاردني بالصبر والسلوان، متسائلين عن حالة الشابتين الصحية قبل اصابتهما بكورونا للوصول الى وفاتهما خلال فترة قصيرة.

 

ويعد خليل من فناني الأردن البارزين، والذين شاركوا في مسلسلات عربية، مثل مسلسل "زنوبيا"، وبرز في أدوار الشر، وكذلك في أدوار الكوميديا على المسرح، وسبق له المشاركة كذلك في مسلسلات مصرية من إنتاج أردني.

المصدر: لها
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