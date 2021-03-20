فنون ومشاهير

الصور الأولى للمتهم بقتل الفنانة السورية في هولندا.. ومفاجأة بشأن علاقتهما!

Lebanon 24
20-03-2021 | 21:00
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بعد الكشف عن هوية قاتل الممثلة والفنانة التشكيلية السورية رائفة الرز، المعروفة فنيا باسم رائفة أحمد، تداولت الصحف الهولندية صوراً للمشتبه بارتكابه الجريمة.

 
 

وتداولت صفحات السوشيال ميديا صوراً للمشتبه به وائل درغام بعد نشرها من قبل قريبة للراحلة، التي كشفت ايضا تفاصيل ومعلومات عن حياة الفنانة السورية الشخصية وقالت في المنشر: "هذا هو المجرم النجس الحقير، يلي قتل بنت خالي الفنانة رائفة الرز بهولندا. الله ينتقم منك أشد انتقام يارب.. هاد يلي كانت تحن عليه وتساعده. بيتعاطى وبياخد مساعدة منها.. هاجمها بالبيت وطلب مصاري.. دافعت عن حالها.. بس قضاء الله وقدره لا اعتراض عليه".

 

 

وكانت تحقيقات الشرطة الهولندية بينت أن القاتل يحمل الجنسية السورية ايضاً واسمه وائل درغام، ويبلغ من العمر 33 عاما.

 

وذكرت الأنباء أن المشتبه به كان يقيم في مدينة Zwolle، وقامت الشرطة باعتقاله واتضح أنه كان متزوجا من الضحية في وقت سابق، إلا أن الطلاق فرق بينهما لأسباب غير معروفة بعد.

المصدر: لها
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